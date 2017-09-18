Задолженность «Открытия» перед ЦБ превысила 1 трлн рублей

Задолженность «Финансовой корпорации Открытие» перед Центробанком составила 1,06 трлн рублей. Отчетность кредитной организации опубликована на сайте регулятора.

«На 1 августа задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ составляла 338 млрд рублей, к концу августа она выросла более чем на 700 млрд рублей, до 1,067 трлн рублей. Вероятнее всего, это средства, предоставленные ЦБ для поддержки банка», — рассказал РБК аналитик рейтингового агентства АКРА Александр Проклов.

В конце августа Банк России объявил о санации «Открытия». По подсчетам ЦБ, для оздоровления банка необходимо 250 — 400 млрд рублей. Значительные средства уйдут на поддержку страховой компании «Росгосстрах» и завершение санации банка «Траст». Санация может занять восемь месяцев.

За июнь—июль из банка забрали более 620 млрд рублей. Деньги из банка начали выводить после того, как 3 июля Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило банку рейтинг BBB-, который лишил его возможности работать со средствами госкомпаний и пенсионных фондов.

Александра Копачева