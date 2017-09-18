МИД Армении не исключил возврат Азербайджану части территорий Карабаха

Армения обсуждает с Азербайджаном возврат части территории Нагорного Карабаха, передает Интерфакс со ссылкой на главу МИД Армении Эдварда Налбандяна.

По его словам, речь идет о тех территориях, которые «в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни развязке» конфликта. Это заявление Налбадян сделал во время Шестого всеармянского форума «Армения-Диаспора» в Ереване.

«Но вопрос в том, что идут переговоры, и мы хотим мирным путем вместе с международным сообществом решить этот вопрос. То есть мы продолжим переговоры до тех пор, пока это возможно, поскольку война – это не решение. Если будет попытка со стороны Азербайджана, подобно попытке в апреле 2016 года, она получит более жесткий и адекватный ответ», — цитиурет министра News.am.

Напомним, в апреле прошлого года Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. В результате погибли 33 человека.

Карабахский конфликт начался в 1988 году, когда населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах заявил о своем выходе из состава Азербайджана и провозгласил собственную независимость. Это привело к боевым действиям между Баку и Ереваном. В результате столкновений Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще рядом территорий.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров. В мае 1994 года вступили в силу соглашения о перемирии.

Александра Копачева