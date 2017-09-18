WSJ узнала о решении правительства Китая запретить торговлю «виртуальными валютами»

Власти Китая решили запретить торговлю «виртуальными валютами», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Регуляторы расширят запрет на покупку и продажу виртуальной валюты. По мнению властей страны, это поможет проверить устойчивость самой валюты, а также ее способность защититься от государственного вмешательства. Однако не уточняется, о какой именно валюте идет речь.

Свою позицию власти представили на закрытом заседании ведущих представителей сектора, которое прошло 15 сентября. Из документов заседания следует, что биржи должны сократить операции до 20 сентября.

Источники издания предположили, что Китай планирует заблокировать доступ к иностранным биткоин-биржам. Так, на прошлой неделе Национальная ассоциация интернет-финансов (NIFA) Китая предупредила инвесторов от торговли криптовалютами, отметив, что биткойн-платформы не имеют законодательной базы для существования в КНР. По словам представителя NIFA Ли Лихунь, цель правительства — отследить источник и направление каждой денежной единицы.

На прошлой неделе две крупнейшие биржи Китая OkCoin и Huobi прекратили прием криптовалюты и регистрацию новых пользователей, пообещав продолжить торговлю в юанях после изучения новых законов. Тогда же еще одна криптобиржа Китая BTCChina пообещала прекратить торги в юанях с 30 сентября. После этого курс биткоина упал на 500 долларов за сутки.

Александра Копачева