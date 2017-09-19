При столкновении у суда под Одессой пострадали 35 правоохранителей

35 сотрудников правоохранительных органов Украины пострадали при столкновениях у городского суда Ильичевска (Одесская область), где ранее в воскресенье были оправданы обвиняемые по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщается в фейсбуке министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, ранения разной степени тяжести получили двадцать полицейских и 15 бойцов Национальной гвардии Украины. По факту столкновений правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Дело возбудили по части 4. статьи 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В сообщении ведомства говорится, что участники акции у суда Ильичевска использовали взрывпакеты, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ и бросали в сотрудников полиции и служебный автобус тротуарной плиткой.

Как отмечает издание «Думская», столкновения у здания суда Ильичевска начались после того, как активисты патриотических организаций попытались заблокировать машины, в которых вывозили оправданных фигурантов дела о беспорядках у Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года — Сергея Долженкова и гражданина России Евгения Мефедова. Суд оправдал их, признав доводы обвинения необоснованными, а следствие, как заявили в суде, было проведено некачественно.

В свою очередь, прокуратура Одесской области заявила о категорическом несогласии с решением суда и сообщила о намерении обжаловать его.

После решения суда, оправданных Долженкова и Евгения Мефедова снова задержали, но уже сотрудники Службы безопасности Украины. Теперь им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщило ранее издание «Думская».