СМИ: в Москве из-за сообщений о «минировании» эвакуировали три ТЦ, здание «Известий» и кинотеатр

В Москве из-за анонимных звонков о «минировании» эвакуировали посетителей и персонал трех торговых центров — «Атриум», «Европейский» и «Метрополис». Всего из этих ТЦ эвакуировали около 2000 тысяч человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

По данным информированного источника Интерфакса, в Москве эвакуации из-за сообщений об угрозе взрыва также подверглись: здание газеты «Известия» на Тверской улице, бар «Камчатка» на Кузнецком мосту и кинотеатр «Звездный». Как уточняет агентство, всего из этих зданий было эвакуировано около 1000 человек.

Согласно информации РИА Новости, эвакуация из-за сообщений о «минировании» в воскресенье также проводилась в Чувашии, Марий Эл, Саранске, Костроме, Новгороде и на Чукотке. Всего из более чем 50 объектов, как уточняет агентство, было эвакуировано более 7,5 тысячи человек.

Волна анонимных звонков о «минировании» зданий в России длится уже более недели — с 10 сентября. В крупных российских городах эвакуировали торговые центры, школы и административные здания. Ни в одном случае угрозы взрыва не подтвердились.

По подсчетам РИА Новости, за шесть дней в регионах России было эвакуировано свыше 180 тысяч человек из почти 600 объектов с массовым пребыванием людей. Ущерб от эвакуации, согласно данным, накануне озвученным на закрытом совещании МВД, составил 300 млн рублей.

По факту ложных сообщений об угрозе теракта ФСБ возбудила уголовное дело. Ведомство рассматривает несколько версий случившегося, среди них — спланированная атака, совершенная с территории другого государства.