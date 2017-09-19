Сенат США одобрил законопроект о предоставлении летального оружия Украине

Сенат США одобрил законопроект, предполагающий выделение 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере безопасности, а также санкционирующий предоставление летального оружия Украине в целях обороны страны. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в фейсбуке.

По словам Порошенко, Украина может получить радиолокационные средства ПВО и средства наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Как отмечает Порошенко, закон также предполагает использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила акт «О поддержке стабильности и демократии на Украине», в котором говорилось о поставках Киеву летального оборонительного вооружения.

Ранее Бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.