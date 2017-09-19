Взрыв в центре Луганска уничтожил памятник погибшим десантникам

В центре Луганска произошел взрыв, уничтоживший памятник погибшим десантникам. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики уверены, что правоохранители найдут причастных к подрыву мемориала. Об этом говорится в заявлении и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, опубликованном Луганским информационным центром.

В заявлении главы МИД ЛНР отмечается, что в нескольких сотнях метров от места взрыва располагается офис наблюдателей ОБСЕ. В результате взрыва никто не пострадал. По версии властей ЛНР, взрыв могли устроить украинские диверсанты.

«Заброска украинской ДРГ на этот раз закончилась, к сожалению, не задержанием диверсантов, а подрывом памятника десантникам, отдавшим жизни при защите ЛНР, открытого 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск», — говорится в заявлении и.о. главы МИД ЛНР.

Взрыв в центре Луганска на улице Оборонной произошел вечером в понедельник.