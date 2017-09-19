Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева сдался ФСБ

В Хабаровском крае правоохранители задержали обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анара Аллахверанова. Он сам сдался сотрудникам регионального управления ФСБ. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию Интерфаксу подтвердили в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной», - сказал сотрудник пресс-службы Интерфаксу.

В пресс-службе управления ФСБ уточнили, что сейчас обвиняемый в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Аллахверанов дает показания следователям, после чего он будет доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.

По данным РИА «Восток-Медиа», подозреваемый в убийстве Драчева занимался в бойцовском клубе «Мастер». Отмечается, что ранее, в 2015 году, одного из учредителей организации Натига Алияра оглы Аллахверанова осудили за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает региональное управление СК РФ, после допроса Аллахверанов, который ранее был заочно арестован, будет доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Напомним, чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб 20 августа в результате черепно-мозговой травмы, которую он получил во время драки с Анаром Аллахверановым. Следственный комитет расследует дело как убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Также СМИ сообщали, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении двоих сотрудников управления вневедомственной охраны войск Росгвардии. По версии следствия, утром 20 августа, когда около кафе «Галерея» в Хабаровске началась драка, охранник расположенного рядом торгового центра нажал тревожную кнопку. На место прибыли двое бойцов Росгвардии, но не остановили конфликт.