Правительство выплатит 4 млн рублей за победу на Олимпиаде

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на зимних Олимпийских зимних и Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную медаль, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль», — говорится в сообщении.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На соревнованиях будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. На Паралимпийских играх, которые состоятся с 9 по 18 марта, будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Размер вознаграждения не изменяется с 2012 года.

Накануне антидопинговые агентства 12 стран поддержали призыв Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Ранее антидопинговые агенства 17 стран обратились с аналогичным призывом. При этом в NADO отмечают, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.