Москалькова посетит Чечню

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова посетит Чеченскую Республику. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.

В сообщении уточняется, что Москалькова проведет встречи с гражданами республики, представителями правоохранительных органов и правозащитного сообщества.

«В ходе встреч Уполномоченный обсудит актуальные вопросы защиты прав и свобод человека в Чеченской Республике», – говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Проверкой этих данных занимается Следственный комитет России. «Новая газета» передала в СК персональные данные 26 жителей Чечни, ставших жертвами внесудебных расправ на основании подозрения в гомосексуальной ориентации.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».

Отметим, что омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, чтобы принимать обращения граждан, чьи права были нарушены. Путин в свою очередь заявил, что «переговорит» с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым о ситуации.

После этого Рамзан Кадыров пообещал, что правоохранительные органы республики будут взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений о преследовании гомосексуалов в республике.