На учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял зрителей

В ходе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» под Петербургом вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский», сообщает портал 66.ru.

По словам собеседника издания, инцидент произошел накануне, но точная дата, когда произошло ЧП, неизвестна. Источник портала предположил, что пуск ракеты «воздух-земля» из вертолета Ка-52 произошел случайно.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — рассказал собеседник 66.ru.

Накануне, 18 сентября, полигон «Лужский» в Ленинградской области посетил президент России Владимир Путин.

Учения «Запад-2017» стартовали 14 сентября и проходят на полигонах в Белоруссии, а также в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях России. В них принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. В ходе учений войскам предстоит отработать тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск противовоздушной обороны.

По сценарию учений, войска России и Белоруссии противостоят коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые планируют дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.