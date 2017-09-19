На Украине напали на фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

На Украине напали на фигуранта дела о беспорядках у Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года Евгения Грищука. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил советник председателя Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

По словам Форостяка, на Грищука напали на заправке под Ильичевском после того, как городской суд освободил его из-под стражи. Уточняется, что Грищуку диагностировали сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму.

Накануне у здания суда Ильичевска начались беспорядки после того, как фигурантам «дела 2 мая» вынесли оправдательные приговоры. Активисты патриотических организаций попытались заблокировать машины, в которых вывозили оправданных фигурантов дела. Во время столкновений с активистами пострадали 35 сотрудников правоохранительных органов Украины.

Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из здания суда.