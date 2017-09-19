МВД сообщило о ликвидации интернет-магазина наркотиков RAMP

МВД ликвидировало крупнейший интернет-магазин наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace), действовавший в русскоязычном сегменте анонимной сети TOR. Об этом говорится в ответе замглавы МВД Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, сообщает ТАСС.

«В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP», — говорится в документе.

В ответе Ваничкин подчеркнул, что полиция постоянно принимает меры, направленные на пресечение деятельности «участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет».

В ведомстве также отметили, что за первую половину этого года было выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с использованием интернет-технологий. Помимо этого, была прекращена деятельность 1345 интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками.

Всего к уголовной ответственности привлечено 1583 лица, а из незаконного оборота изъято свыше 760 кг наркотиков.