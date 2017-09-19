В Москве убили легкоатлета Николая Иванова

В Москве 23-летний легкоатлет Николай Иванов, специализирующийся на спортивной ходьбе, погиб от ножевого ранения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам личного тренера спортсмена Татьяны Фроловой, ее ученик пытался вступиться за девушек, к которым приставал пьяный мужчина.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 19 сентября подозреваемый по этому делу был задержан и дал признательные показания.

Источник РИА Новостей в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый – мужчина 1992 года рождения, приехавший в Москву из Чечни.

Это не первый случай смерти спортсмена после уличной драки. Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб 20 августа в результате черепно-мозговой травмы, которую он получил во время драки с Анаром Аллахверановым. Следственный комитет расследует дело как убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

19 сентября стало известно, что обвиняемый в убийстве Драчева сдался ФСБ.