Аудитора приговорили к 10 годам тюрьмы за организацию хищения 5 млрд рублей под видом возмещения НДС

Пресненский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима аудитора Сергея Данилочкина, обвиняемого в организации хищения 5,1 млрд рублей, предназначавшихся в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Аудитора осудили заочно, так как власти США, где скрывается Данилочкин, отказались выдать его России.

Как заявлял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, Данилочкина обвиняли в совершении 11 преступлений по статье «мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, будучи владельцем компании «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» он руководил преступной группой, которая изготавливала фиктивные документы для подконтрольных ему фирм и их контрагентов. Затем они передавались в территориальные органы ФНС по Москве для получения налогового вычета.

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Агентство «Росбалт» сообщало, что изначально в материалах СК речь шла о хищении под видом возмещения НДС 9,15 млрд рублей, которые были выданы налоговыми инспекциями № 28, № 25 и № 15 по Москве, но до суда дошли только эпизоды о хищении 5 млрд рублей. Расследованием этого дела занимался высокопоставленный офицер СКР Денис Никандров, который сейчас сам находится под арестом по обвинению в получении взятки. Именно по его решению, как писало агентство, было прекращено уголовное преследование заместителя начальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмилы Гусаковой, ее экс-начальницы Ольги Цымай и начальника и экс-руководителя этой инспекции Ольги Степановой (последние включены в «список Магнитского» по решению властей США).

Сам бизнесмен отрицает причастность к махинациям и утверждает, что дело против него сфабриковано, чтобы скрыть истинных организаторов хищения.