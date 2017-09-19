Суд удовлетворил иск фонда однокурсника Дмитрия Медведева к Алексею Навальному

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск фонда «Соцгоспроект» к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и обязал удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон», в которых говорится, что пожертвованное фонду имущество – взятка Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил руководитель юридической службы ФБК Иван Жданов.

Напомним, что председателем наблюдательного совета «Соцгоспроекта» является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

В ходе суда адвокаты ФБК потребовали вызвать в суд Медведева, Елисеева и бизнесмена Алишера Усманова, однако ходатайства были отклонены.

В начале августа «Соцгоспроект» подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Фонд требовал обязать ответчиков опровергнуть утверждения о том, что «Соцгоспроект» является участником преступной и коррупционной схемы и не занимается благотворительностью, а использует ее «как прикрытие незаконной деятельности».

Напомним, в начале марта ФБК опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев незаконно пользуется роскошными домами, яхтами земельными участками и винодельнями, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства. В частности, в фильме Навального утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал фонду «Соцгоспроект», который возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, усадьбу площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское.

Усманов уже через суд добился удаления информации о том, что передача земли через «Соцгоспроект» была якобы взяткой Медведеву. Представители ФБК отказались удалять фильм. Во время судебного заседания ответчики требовали вызвать в суд Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова, но также получили отказ.

Анастасия Тороп