Спецпроект «Новой газеты» получил премию Международного центра журналистов

Спецпроект «Новой газеты» «Вместе С» выиграл премию по освещению проблем здравоохранения Global Heath Reporting Contest 2017, организованную Международным Центром для журналистов (ICFJ). В понедельник в Нью-Йорке состоялось награждение победителей.

Международный конкурс по освещению проблем здравоохранения Global Health Reporting Contest проводится четвертый раз. В этом году из более 130 заявок жюри выбрало 6 победителей из разных стран. Их репортажи подняли проблемы недостатка медицинского обслуживания в перинитальных центрах Ганы и Индии, жестокого обращения с роженицами в Бразилии, резкого увеличения показателя заболеваний раком среди детей в Китае, проблему отсутствия больниц и медицинских пунктов в сельском Бенине, распространения и поисков лечения гепатита С в России.

Четыре месяца команда 15 журналистов из России и Грузии работала над историями пациентов с гепатитом C и рассказывала о том, на что они готовы пойти, чтобы вылечиться. По итогам работы «Новая газета» опубликовала отдельный мультимедийный сайт, посвященный гепатиту С и борьбе с ним.

По оценочным данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в России 5,8 миллионов человек с гепатитом С. Но нет государственной программы по лечению вируса и доступного лечения.

В мае 2016 года Россия подписала Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 год, но за прошедший год национального плана на официальном уровне так и не появилось.

По итогам спецпроекта пациентские организации «Е.В.А.», «Коалиция по готовности к лечению», «Вместе против гепатита» и «Гуманитарное действие» предложили несколько шагов для создания такого плана. 25 июля 2017 года, за три дня до Всемирного дня борьбы с гепатитом, активисты передали подписи за создание государственной программы по борьбе с вирусными гепатитами в России в приемную Минздрава.

Петиция до сих пор находится на рассмотрении министерства.