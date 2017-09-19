Спецпроект «Новой газеты» получил премию Международного центра журналистов
Надежда Мироненкокорреспондент видеоотдела
Спецпроект «Новой газеты» «Вместе С» выиграл премию по освещению проблем здравоохранения Global Heath Reporting Contest 2017, организованную Международным Центром для журналистов (ICFJ). В понедельник в Нью-Йорке состоялось награждение победителей.
Международный конкурс по освещению проблем здравоохранения Global Health Reporting Contest проводится четвертый раз. В этом году из более 130 заявок жюри выбрало 6 победителей из разных стран. Их репортажи подняли проблемы недостатка медицинского обслуживания в перинитальных центрах Ганы и Индии, жестокого обращения с роженицами в Бразилии, резкого увеличения показателя заболеваний раком среди детей в Китае, проблему отсутствия больниц и медицинских пунктов в сельском Бенине, распространения и поисков лечения гепатита С в России.
Четыре месяца команда 15 журналистов из России и Грузии работала над историями пациентов с гепатитом C и рассказывала о том, на что они готовы пойти, чтобы вылечиться. По итогам работы «Новая газета» опубликовала отдельный мультимедийный сайт, посвященный гепатиту С и борьбе с ним.
По оценочным данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в России 5,8 миллионов человек с гепатитом С. Но нет государственной программы по лечению вируса и доступного лечения.
В мае 2016 года Россия подписала Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 год, но за прошедший год национального плана на официальном уровне так и не появилось.
По итогам спецпроекта пациентские организации «Е.В.А.», «Коалиция по готовности к лечению», «Вместе против гепатита» и «Гуманитарное действие» предложили несколько шагов для создания такого плана. 25 июля 2017 года, за три дня до Всемирного дня борьбы с гепатитом, активисты передали подписи за создание государственной программы по борьбе с вирусными гепатитами в России в приемную Минздрава.
Петиция до сих пор находится на рассмотрении министерства.