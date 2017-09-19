РБК: источник массовых звонков о минировании в разных городах России находился в Брюсселе

За массовыми звонками о заложенных бомбах в разных городах России может стоять международная хакерская группировка, передает РБК со ссылкой на источник, который присутствовал на закрытом межведомственном совещании на тему телефонного терроризма.

По данным силовиков, с помощью специальной программы участники неизвестной международной хакерской группировки написали специальную программу звонили на выбранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры. Они использовали IP-телефонию.

МВД и ФСБ установили, что сообщения о минировании школ в Москве в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт скорой помощи. При этом «звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя».

«Целью данных атак является последующее прямое обогащение хакерской группировки, представители которой будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег», — цитирует собеседника агентство.

Ранее во вторник из-за анонимных звонков о «минировании» эвакуировали посетителей и персонал трех торговых центров — «Атриум», «Европейский» и «Метрополис». Помимо этого, эвакуировали здание газеты «Известия» на Тверской улице, бар «Камчатка» на Кузнецком мосту и кинотеатр «Звездный».

Напомним, с 10 сентября по всей России началась волна эвакуаций из-за анонимных звонков с угрозами взрывов. Из-за звонков в крупных российских городах эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания. Из-за анонимных звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).

Ущерб от массовых эвакуаций за шесть дней составил 300 млн рублей.