В Германии задержали уроженца Чечни по подозрению в причастности к ИГ

В Бремене задержали 28-летнего гражданина России по подозрению в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает газета Weser-Kurier со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Гамбурга Нану Фромбах.

По ее словам, задержанный — российский гражданин чеченского происхождения, который участвовал в военных действиях на территории Сирии. Имя мужчины не называется. Фромбах также не смогла уточнить, в каком статусе подозреваемый находится на территории Германии.

Как сообщает газета, чеченца, проживавшего в Бремене, задержали еще 13 сентября в ходе спецоперации. Сенатор от земли Бремен Ульрих Меурер рассказал, что арестованным является некий Асланбек С., а расследование против него продолжалось в течение последних нескольких месяцев.

« Я рад, что нам удалось устранить еще одну угрозу. Подобные ему лица представляют угрозу безопасности и, по возможности, должны быть депортированы в свои родные страны», — сказал он.

По данным властей ФРГ, на территории страны могут находиться около 700 исламистов, которые представляют угрозу безопасности. В прошлом году спецслужбы проверяли данные о нескольких чеченцах, уехавших воевать в Сирию из Бремена.