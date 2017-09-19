Глава Роскомнадзора предложил интернет-сообществу отказаться от мата

Глава Роскомнадзора Александр Жаров осудил использование мата в интернете и предложил интернет-сообществу отказаться от него путем саморегулирования. Об этом Жаров заявил в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Глава Роскомнадзора рассказал, что негативно относится к нецензурной лексике в интернете. Он также добавил, не понимает, почему закон о запрете использовании мата в СМИ не распространяется на имеющие миллионы подписчиков интернет-сервисы и видеоблоги.

«Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично», — сказал Жаров.

По его словам, на протяжении четырех лет сотрудники Роскомнадзора добровольно платят «штраф» а размере одного рубля за каждое нецензурное слово. Затем эти деньги передадут на благотворительность.

«Количество мата в нашем сообществе уменьшилось. Уверен, что если интернет-сообщество решит на принципах саморегулирования перестать ругаться матом, то произойдет то же самое», — сказал Жаров.