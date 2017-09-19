Журналисты объявили сбор денег осужденному за экстремизм корреспонденту РБК Соколову
Телеканал «Дождь», проект The Bell, издания «Медуза» и «Медиазона» объявили сбор денег осужденному на 3,5 года за экстремизм журналисту РБК Александру Соколову, у которого сгорела квартира.
Реквизиты для помощи семье Александра Соколова:
Наталья Владимировна Соколова
Сбербанк России
№ карты 5336 6900 8488 0105
№ счета карты 40817810038065809304
БИК 044525225
Корр.счет 30101810400000000225
ИНН 7707083893
КПП 773601001
На прошлой неделе мать журналиста Наталья Соколова рассказала, что квартира сгорела практически полностью, уцелели только «холодильник, плита и стиральная машинка». Она предположила, что квартиру могли поджечь намеренно.
В августе Александра Соколова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистского сообщества. Его задержали в 2015 году. По версии следствия, публицист Игорь Мухин, его соратники Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов и Соколов зарегистрировали сайт инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ЗОВ). И под видом проведения референдума собирались продолжить деятельность созданной Мухиным «Армии воли народа» (АВН), которая в 2010 году была признана экстремистской и запрещена в России.
Сам Соколов считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.