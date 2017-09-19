Журналисты объявили сбор денег осужденному за экстремизм корреспонденту РБК Соколову

Телеканал «Дождь», проект The Bell, издания «Медуза» и «Медиазона» объявили сбор денег осужденному на 3,5 года за экстремизм журналисту РБК Александру Соколову, у которого сгорела квартира.

Реквизиты для помощи семье Александра Соколова:

Наталья Владимировна Соколова

Сбербанк России

№ карты 5336 6900 8488 0105

№ счета карты 40817810038065809304

БИК 044525225

Корр.счет 30101810400000000225

ИНН 7707083893

КПП 773601001

На прошлой неделе мать журналиста Наталья Соколова рассказала, что квартира сгорела практически полностью, уцелели только «холодильник, плита и стиральная машинка». Она предположила, что квартиру могли поджечь намеренно.

В августе Александра Соколова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистского сообщества. Его задержали в 2015 году. По версии следствия, публицист Игорь Мухин, его соратники Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов и Соколов зарегистрировали сайт инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ЗОВ). И под видом проведения референдума собирались продолжить деятельность созданной Мухиным «Армии воли народа» (АВН), которая в 2010 году была признана экстремистской и запрещена в России.

Сам Соколов считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.