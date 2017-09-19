В Хабаровском крае суд впервые отобрал «дальневосточный гектар» у владельцев

Ванинский районный суд в Хабаровском крае отозвал права на участок, который был выдан в рамках программы «дальневосточный гектар», сообщает РИА Новости.

Это первый случай в России, когда суд отозвал права на участок «дальневосточного гектара».

«В данной ситуации речь идет об участке в самом центре поселка на Приморском бульваре, где долгое время находился живописный сквер», — объяснили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

На спорной территории в 418 кв. метров развитая инфраструктура: банк, книжный магазин и другие социально значимые объекты. По информации ОНФ, получателем участка была местная жительница, которая собиралась открыть на месте сквера цветочный магазин.

«Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах, а женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда, подав апелляцию в краевой суд, поэтому о полном успехе предприятия говорить пока рано», - рассказал местный активист Юрий Светличный.

Активисты ОНФ подставили под сомнение выделение 67 участков в поселке Ванино. Ранее эксперты ОНФ выяснили, что под программу «дальневосточного гектара» попали территории крупного биохимического завода.

Программа «дальневосточный гектар» была запущена 1 февраля 2017. Согласно ее условиям любой гражданин России может получить земельный участок в любом субъекте Дальневосточного округа, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Желающие получают землю в безвозмездное пользование на 5 лет. С критикой программы выступали ученые и археологи, так как теперь любой желающий может завладеть историческими памятниками и культурным наследием страны.

Юлия Суханова