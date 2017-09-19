Мединский: «Автомат Калашникова – культурный бренд России»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министр культуры Владимир Мединский назвал автомат Калашникова «культурным брендом России». Об этом он заявил на торжественном открытии памятника создателю оружия Михаилу Калашникову, сообщает Интерфакс.

«Калашников — это в какой-то степени Кулибин XX века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которого, конечно, автомат Калашникова — настоящий, можно сказать, культурный бренд России», — заявил министр.

Сам памятник Калашникову министр назвал «необычным».

С резкой критикой монумента выступил лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. В своем фейсбуке музыкант назвал скульптуру «бездарной» и «уродливой».

«Это профессия и не надо в неё лезть. Даже мы, профессионалы себя скромно ведём и не абсолютизируем всё как истину в последней инстанции. Может, у него другие вкусы», — ответил музыканту создатель памятника, архитектор Салават Щербаков.

Церемония открытия памятника Михаилу Калашникову состоялась в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Монумент представляет собой пятиметровую фигуру Калашникова на четырехметровом постаменте. На заднем фоне расположена композиция с Архангелом Михаилом.

Салават Щербаков также создал памятник князю Владимиру, установленный на Боровицкой площади.

Юлия Суханова