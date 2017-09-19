РБК: в связанных с экс-женой Сечина «Каширских родничках» стреляли не в первый раз

В санатории «Каширские роднички», который связан с экс-супругой главы «Роснефти» Игоря Сечина Мариной, 14 июля произошла перестрелка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на жителей СНТ «Малое Кропотово», прилегающего к санаторию. Ранее издание писало о стрельбе 15 сентября.

«Собственники выясняют отношения с помощью вооруженных отрядов чоповцев, там за забором идет стрельба, камни летают и в рукопашную идут, — рассказал РБК один из жителей СНТ. — Но нас не трогают».

Конфликт развернулся между структурами, связанными с Сечиной (ее интересы представляет Татьяна Романова), и ее бывшими партнерами в региональных энергосбытовых компаниях и Мосуралбанке — Эльдаром Османовым и Юрием Шульгиным (их интересы представляет Борис Гузеев).

На прошлой неделе РБК сообщало о 16 пострадавших в перестрелке из-за корпоративного конфликта вокруг санатория. Источник «Новой газеты» в медицинских кругах подтвердил, что в городскую больницу Каширы с огнестрельными ранениями госпитализировали троих человек. Представитель пресс-службы ГУВД по Московской области заявил РБК, что полиция информацией о перестрелке в Каширском районе не располагает.

По словам Татьяны Романовой, которая представилась исполнительным директором санатория, на территорию учреждения пришли 70 человек во главе с бывшим директором санатория Гузеевым и открыли стрельбу.

По данным РБК, поводом для конфликта стало прошедшее 12 июля собрания участников ООО, где было принято решение о смене руководства санатория с Гузеева на Романову. По мнению Гузеева, собрание было нелегитимным.

Через два дня, по словам представителя Гузеева, произошел «рейдерский захват» санатория, совершенный «неустановленными лицами с применением травматического оружия и запугиванием персонала». Ущерб от захвата санатория он оценил в 1,2 млрд рублей.