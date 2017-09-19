Новая газета

Украина выписала российским авиакомпаниям 20 тысяч штрафов

Общество

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Государственная авиационная служба Украины за период введения санкций выписала российским авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн (примерно 103 млн долларов — ред.) из-за полетов в Крым, передает Интерфакс.

Так, власти Украины оштрафовали более 40 авиакомпания, среди них — «Аэрофлот», «ВИМ-авиа», «Газпром авиа», «Ред Вингс», «Россия», «Алроса», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр».

По данным агентства, на 15 сентября 2017 года, из указанной суммы ни одна штрафная санкция не была оплачена.

Напомним, осенью 2015 года Украина и Россия официально прекратили авиасообщение. До этого Киев запретил 25 российским авиакомпаниям совершать полеты на Украину из-за того, что компании осуществляли перевозки в Крым, который власти страны считают оккупированной.

Александра Копачева

Теги:
авиация, штрафы, украина, россия, крым
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