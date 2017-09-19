Greenpeace решила собрать подписи за раскрытие данных о загрязнении воздуха в Москве

Международная экологическая организация Greenpeace собирает подписи за раскрытие данных о загрязнении воздуха в Москве и планирует направить письмо мэру города Сергею Собянину.

В Greenpeace сообщают, что 13 сентября сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт, из-за чего москвичи перестали получать оперативную информацию о загрязнении воздуха.

«Это противоречит Конституции России. Мы требуем у мэра Москвы Сергея Собянина немедленно возобновить публикацию этих данных в том же объеме», — говорится на сайте организации.

На момент публикации материала письмо подписали почти 7 тысяч человек. Greenpeace планирует собрать 20 тысяч подписей.

В начале сентября Росприроднадзор возбудил административное дело по статье 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) после жалоб жителей юга-востока Москвы на запах сероводорода.

Отметим, что автоматические измерительные станции регулярно фиксируют в восточных и юго-восточных районах Москвы высокий уровень сероводорода в воздухе.

Так, 17 мая Мосэкомониторинг сообщил, что в районе Капотня, где находится Московский нефтеперерабатывающий завод, предельно допустимая суточная концентрация сероводорода превышена в 51 раз.

В столичном МЧС причину фиксации столь высокого уровня загрязненности воздуха объяснили неисправностью датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.

Анастасия Тороп