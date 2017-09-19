На юго-востоке Москвы из взорванного банкомата выкрали 40 млн рублей

Во вторник, 19 сентября, неизвестные взорвали банкомат в отделении банка на юго-востоке Москвы и выкрали более 40 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 млн рублей», — рассказала Волк, не уточнив названия банка.

По информации РИА Новости, взорвали банкомат «Альфа-банка» по адресу Лермонтовский проспект, 2.

Полиция возбудила уголовное дело, ведется поиск подозреваемых. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что банкомат вскрыли около 3:40 по мск.

Юлия Суханова