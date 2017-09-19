Решение ЕСПЧ по Беслану вступило в окончательную силу. Жалоба российского правительства отклонена

По информации юриста Правозащитного центра «Мемориал» Кирилла Коротеева, сегодня Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского правительства на вынесенное в апреле решение по жалобе бесланских потерпевших.

Напомним, ЕСПЧ признал российское государство виновным в нарушении права на жизнь бесланских заложников.

В частности, суд установил, что российские власти, имея информацию о готовящемся теракта, не смогли предотвратить трагедию, не смогли организовать на должном уровне контртеррористическую операцию и не использовали все возможности для освобождения заложников.

Страсбургский суд установил, что «силы специального назначения ФСБ РФ применяли в ходе штурма школы огнеметы, гранатометы, танки, а также огромное количество стрелкового оружия… Массовое применение оружия неизбирательного поражения государственными спецподразделениями, — посчитали в ЕСПЧ, — прямо противоречило главной цели контртеррористической операции <спасению заложников> и в данном случае никак не могло считаться «мерой крайней необходимости»…»

Также ЕСПЧ пришел к выводу, что российское правительство не смогло провести эффективное и доказательное расследование бесланской трагедии.

Представители российского правительства выразило категорическое несогласие с решением ЕСПЧ и обжаловало его.

Сегодня российскому правительству было отказано в передаче жалобы для рассмотрения Большой палатой ЕСПЧ. Таким образом, решение по бесланском делу вступило в законную и окончательную силу.

Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 млн евро.

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана. Они удерживали детей, их родителей и сотрудников школы два дня. 3 сентября в здании школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. В результате теракта и последующего штурма погибли 333 человека. Большинство из них дети (186 человек). Пострадали более 700 человек.