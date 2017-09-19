Transparency International заметило положительную динамику борьбы с коррупцией в России

Международное движение Transparency International отчиталось о результатах полутора годового наблюдения за антикоррупционной деятельностью России. На сайте организации опубликован доклад «Сдержать обещания: мониторинг соблюдения обязательств Лондонского антикоррупционного саммита 2016 года».

По данным Transparency, Россия начала работу по 81% взятых обязательств. К настоящему моменту полностью выполнены два их них. Первое выполненное обязательство касается обмена информацией между налоговыми органами разных стран.

«В день саммита Россия присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансово-учетной информацией 2014 г. (CRS MCAA), в соответствии с которым наша страна с 2018 г. присоединяется к системе автоматического обмена налоговой информацией между налоговыми органами разных стран, что позволит получать данные о налогоплательщиках в странах-участницах CRS MCAA», — сказано в докладе.

Второе выполненное обязательство — реализация принципов Хартии открытых данных, обеспечивающей публичный доступ к информации о работе госорганов.

В докладе подчеркнуто, что работа над несколькими направлениями, например, над усилением информационных, пропагандистских и просветительских мер «для установления атмосферы неприятия коррупции в обществе», находится в стадии реализации.

Вместе с тем обязательство по обеспечению прозрачности деятельности бенефициарных собственников-контрагентов госкомпаний оказалось для России «чересчур амбициозным».

«Информации о принятых мерах по выполнению данного обязательства в открытых источниках мы не нашли», — рассказывает Transparency.

Подводя итоги наблюдения, Transparency International советует государствам активнее отчитываться о выполнении антикоррупционных обязательств и включить их в свои национальные планы по борьбе с коррупцией.

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Обязательства основаны на Национальном плане противодействия коррупции. Его 1 апреля 2016 года подписал президент России Владимир Путин.

Transparency International – неправительственная международная организация, борющаяся с коррупцией. В 2015 году министерство юстиции России признало российское отделение «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» «иностранным агентом».

Юлия Суханова