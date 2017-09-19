Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «полным уничтожением»

Президент США Дональд Трамп, выступая на генеральной ассамблее ООН, заявил, что США готовы полностью уничтожить Северную Корею, в случае если она не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам. Об этом сообщает Bloomberg.

«Рокетмэн (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) участвует в миссии по собственному убийству и уничтожению своего режима», — сказал Трамп.

При этом президент США выразил надежду, что военный ответ с американской стороны не потребуется. По его мнению, пришло время, «чтобы в Северной Корее поняли, что денуклеаризация - это единственное приемлемое будущее». Трамп призвал все государства — члены ООН проводить совместную политику по изоляции руководство КНДР до тех пор, пока страна не прекратит свое «враждебное» поведение.

Кроме того, Трамп поблагодарил Россию и Китай за согласие на введение дополнительных санкций Совета безопасности (СБ) ООН против КНДР. Ранее 11 сентября СБ ООН ужесточил санкции в отношении Северной Кореи, ограничив 90% ее внешней торговли и 30% импорта нефти.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к созданию ядерных сил. В середине сентября КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии.

КНДР ранее пригрозила «стереть» американский материк в «пепел и темноту» за поддержку новых санкций ООН. Напомним, 12 сентября Совбез единогласным решением наложил новые ограничения на Пхеньян в ответ на проведение КНДР испытаний ядерного оружия.