Путин предложил на 10 лет лишать свободы за злоупотребления в гособоронзаказе

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, предполагающий ужесточение наказания главам компаний, злоупотребившим полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Законопроект предлагает наказывать за такое преступление штрафом от одного до трех миллионов рублей, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

При этом злоупотребление полномочиями в составе организованной группы будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Кроме того, Путин предлагает внести дополнения в статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества), которая позволяет конфисковать имущество, полученное во время выполнения государственного оборонного заказа с нарушениями.

В начале февраля глава государства призвал ФСБ следить за тем, куда идут средства, выделенные на гособоронзаказ и на важные инфраструктурные проекты. Путин тогда отметил, что в этой сфере «много хищений» и добавил, что общество ждет «большей открытости» в обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией. По словам президента, эти направления являются «ключевыми».