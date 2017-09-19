В крупных городах России снова прошли эвакуации из-за звонков о «минировании»

В Москве, Екатеринбурге, Астрахани, Краснодаре, Воронеже и Белгороде тысячи людей эвакуировали из торговых центров, административных зданий из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве, как уточняет агентство, поступили сообщения о «минировании» 16 зданий. Среди них — префектура Центрального административного округа, 10 столичных управ, два торговых центра — «Гагаринский» и «Центральный детский магазин на Лубянке», а также два здания на улице Каменщиков и жилой дом номер 7, корпус 2 по Болотниковской улице. Сотрудников и посетителей всех зданий эвакуировали. Здания проверили кинологическими расчетами. Ни один из анонимных звонков об угрозе взрыва не подтвердился.

В Екатеринбурге проверяли администрацию, два торговых центра, а также цирк Екатеринбурга. Из четырех зданий пришлось эвакуировать 8,5 тысяч человек. Полиция не обнаружила ни в одном из зданий взрывоопасных предметов.

В Астрахани эвакуировали два торговых центра, районные администрации города, международный аэропорт Астрахани, несколько гостиниц, учебные заведения, а также здания администрации области, мэрии города и областной думы. Всего в течении дня поступило не менее 12 сообщений о минировании зданий города. Ни на одном из объектов не было обнаружено взрывных устройств или взрывчатых веществ.

Как рассказал источник ТАСС в администрации Краснодара, в городе за день эвакуировали посетителей и сотрудников одиннадцати торгово-развлекательных и бизнес-центров.

В Воронеже из-за сообщений о «минировании» эвакуировали сотрудников областной думы. Также эвакуированы были городская дума Воронежа и торговый центр «Солнечный рай». В Белгороде из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько торговых центров и постояльцев гостиницы.

Напомним, волна анонимных сообщений о «минировании» зданий по всей России началась 11 сентября. Накануне в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва, по данным СМИ, эвакуировали не менее трех тысяч человек. «Заминированными» оказались три торговых центра — «Атриум», «Европейский» и «Метрополис», а также здание газеты «Известия» на Тверской улице, бар «Камчатка» на Кузнецком мосту и кинотеатр «Звездный».