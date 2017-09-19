Немецкие школьники провели собственные выборы бундестага

В Германии сегодня подвели окончательные итоги выборов в бундестаг. Христианские демократы, как и ожидалось, набрали большинство голосов (28,5%), на втором месте оказалась Социал-демократическая партия (19,5%), третью строчку с 16,6% заняла партия «зеленых».

Эту новость нельзя назвать фейком, хотя голосование по выборам немецкого парламента еще только предстоит 24 сентября. Дело в том, что вот уже более 20 лет в Германии примерно за неделю до взрослых выборов проводятся юношеские, в которых участвуют школьники до 18 лет.

Зародившаяся в 90-ые годы в Берлине инициатива со временем распространилась на всю страну, став для несовершеннолетних первым опытом приобщения на практике к реализации своих гражданских прав. Проект нашел поддержку федеральных органов власти, молодежных общественных организаций и ведущих политических партий.

Юношеские выборы проходят по всем правилам. В школах, молодежных и культурных центрах, библиотеках организуются избирательные участки с настоящими кабинками и урнами для голосования. На специальных уроках и семинарах юноши и девушки с помощью социальных педагогов изучают избирательное законодательство, знакомятся с программными положениями политических партий и биографиями их лидеров.

Отличительной чертой юношеских выборов является то, что в них могут принять участие все желающие, в том числе и дети мигрантов, которые не имеют немецкого гражданства.

На этот раз в выборах приняли участие более 220 тысяч школьников. Голосование проходило на почти 1660 избирательных участках. Наибольшую активность, как отметили наблюдавшие за выборами учителя, проявляли 12-13 летние подростки.

Кстати, в Германии в трех федеральных землях молодые люди с 16 лет наделены правом голоса на муниципальных и земельных выборах.