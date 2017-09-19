Полиция задержала подозреваемого в нападении с железной трубой на главу московского штаба Навального

Полиция задержала подозреваемого в нападении с железной трубой на главу московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник.

По данным агентства, задержанный - 36-летний уроженец Ленинградской области. Он был ранее судим и наблюдался у психиатра.

Как пояснил «Новой газете» глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, задержанного доставили в ОВД «Мещанское», где сейчас он находиться на допросе. Жданов добавил, что сам Ляскин сейчас также присутствует в этом отделе полиции. После окончания допроса подозреваемого Ляскин, вероятно, будет проходить процедуру опознания нападавшего.

«Есть однако вероятность, что процедуру опознания перенесут, поскольку уже довольно поздно», — отметил Жданов.

Как рассказал «Новой газете» сам Ляскин, он прибыл в ОВД «Мещанское» примерно в 17:30, после того, как следователь вызвал и попросил его в течении дня прийти в ОВД «по вашему делу». Координатор штаба уточнил, что о предполагаемом задержанном он узнал уже в самом ОВД не ранее часа назад.

«Сижу здесь уже с половины шестого. Сижу в холе, ничего не происходит. То, что сейчас уже пишут СМИ, я не знаю, я вот сижу и теоретически мне говорят, что кого-то задержали, что теоретически он есть в этом ОВД, я никого не видел, ни с кем не общался, здесь, кажется, в ОВД вообще никого кроме меня, моего адвоката и свидетеля просто нет. Я уже подумываю о том, что все кроме нас ушли из ОВД», — предположил Ляскин.

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