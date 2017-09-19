Москалькова провела в Грозном совещание с чеченскими силовиками

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела совещание в Чечне с местными правоохранителями и следователями, сообщает ТАСС.

«Состоялась очень важная встреча, связанная с выяснением обстоятельств по обращениям жителей Чеченской Республики к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и публикациям в "Новой газете". Я крайне озабочена была тем, что Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу не давал мне конечных результатов процессуальных действий по всему списку, который сегодня имеется по пострадавшим лицам», — рассказала омбудсмен.

Вместе с тем, по словам Москальковой, ей удалось выяснить, что против некоторых людей из списка пропавших возбуждены уголовные дела и ведутся расследования.

«В частности, два человека представителями правоохранительных органов, руководителями высокого ранга названы как живые. И мы договорились, что я смогу с ними встретиться. В отношении еще нескольких человек есть информация, что они умерли. И я тоже просила показать мне их могилы», — сказала омбудсмен.

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Позже «Новая газета» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли быть убиты в Чечне без предъявления обвинений.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».

Отметим, что омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предлагала создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, чтобы принимать обращения граждан, чьи права были нарушены. Путин в свою очередь заявил, что «переговорит» с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым о ситуации.

После этого Рамзан Кадыров пообещал, что правоохранительные органы республики будут взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений о преследовании гомосексуалов в республике.