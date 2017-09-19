В столичную мэрию подали заявку на проведение митинга против SERB

Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков подал уведомление о проведении митинга в центре Москвы с требованием «привлечь к ответственности хулиганствующие радикальные группировки, в частности SERB, а также других пропагандистов ненависти, насилия, вандализма и самоуправства». Об этом депутат сообщил «Открытой России».

Заявленное место митинга — пешеходная площадка возле дома № 3 на улице Малая Ордынка — дом, где жил убитый политик Борис Немцов. Однако депутат подчеркнул, что пока не может агитировать приходить на митинг, поскольку еще ждет ответа из мэрии на свое уведомление.

Напомним, 14 сентября активист движения SERB Игорь Бекетов, более известный как Гоша Тарасевич, подрался с адвокатом Ильей Новиковым и муниципальным депутатом Сергеем Марковым из-за мемориальной таблички убитому политику Борису Немцову. Перепалка произошла у дома по Малой Ордынке в Москве, где жил Немцов. По словам Новикова, он не смог удержаться в стороне от конфликта, когда увидел, «что этот человек (активист SERB Игорь Бекетов) делает с памятью Немцова».

Несколько дней назад SERB сорвала с этого дома установленную жителями табличку в память об убитом политике Борисе Немцове.