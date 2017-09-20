«Коммерсантъ» рассказал о подробностях обстрела ракетами зрителей на учениях «Запад-2017»

Во время обстрела наблюдателей с вертолета на учениях «Запад-2017», который по данным «Коммерсанта» произошло 16 сентября, пострадало трое человек, сообщает газета со ссылкой на близкий к штабу воздушно-космических сил источник. Причиной стал сбой в системе управления вооружением.

По словам собеседника издания, в 14.00 по мск вертолетная пара-Ка-52 подполковника Смахтина, ведомым в которой был старший лейтанат Волчков, вылетела с аэродрома Пушкин в Ленинградской области для выполнения «зачетного полета пары на выполнение огневых задач».

В 14:47 на полигоне Лужский произошел «самопроизвольный сход НАР С-8 класса „воздух-земля“». Старший лейтенант Волчков доложил об инциденте руководителю полетов на полигоне и, получив команду прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин.

В результате три человека получили легкие ранения, повреждены две машины.

Издание также сообщает, что это третий авиационный инцидент для Минобороны за неделю: в прошлый четверг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы бомбардировщик Ту-22 М³, а в субботу разбился учебно-боевой самолет Як-130.

Накануне портал 66.ru опубликовал видео, на котором вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский».

Изначально сообщалось о двоих пострадавших в результате инцидента, который произошел 18 сентября. В Минобороны подтвердили ошибочный пуск ракет с боевого вертолета, но заявили, что получил «повреждения один из грузовых автомобилей без людей».

Сообщения о случайных жертвах среди людей после ошибочного пуска в Минобороны считают «провокацией» (Видеоролик издания 66.ru с выстрелом Ка-52 называется: «На учениях «Запад-2017» боевой вертолет обстрелял толпу зрителей»).

Учения «Запад-2017» проходят на полигонах в Белоруссии и России (Ленинградской, Псковской и Калининградской областях) до 20 сентября. Войска отрабатывают тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск противовоздушной обороны.

Анастасия Тороп