Из-за землетрясения в Мексике погибли 248 человек
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В результате землетрясения магнитудой 7,4 в Мексике погибли 248 человек, сообщил в твиттере глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.
Ранее Пуэнте сообщал о 149 погибших.
По данным Ростуризма, в Мексике могут находиться более 100 россиян, но в основном далеко от эпицентра землетресения, сообщает Интерфакс.
Mexico City during the earthquake. pic.twitter.com/udERTj2Scs— Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) September 19, 2017
Местный телеканал Noticieros Televisa сообщает, что из-за обрушения школы Enrique Rebsamen в Мехико погибло 22 ребенка и двое взрослых. Еще 30 детей и восемь взрослых считаются пропавшими без вести.
Под руинами здания остаются живые люди. В разборе завалов участвуют военнослужащие.
#Ahora - La escuela #Rebsamen en Coapa es ahora el centro de los rescates, hasta el momento 20 fallecidos, la mayorÃa niÃ±os. pic.twitter.com/SsFnP1uRyM— SkyAlert (@SkyAlertMx) September 20, 2017
Вечером 19 сентября на юге Мексики произошло землетрясение. Эпицентр находится в 160 километрах от столицы в штате Морелос. Пострадали центральные регионы страны и столица Мехико.
За основными толчками ночью последовали 11 афтершоков. Магнитуда самого сильного из их составила 4 балла.
Без электричества остались 4,6 миллиона человек.
Предыдущее мощное землетрясение магнитудой 8,2, произошедшее в Мексике утром 8 сентября, унесло жизни 90 человек.
Анастасия Тороп