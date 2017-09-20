Владелец Бинбанка попросил ЦБ о санации

обновлено Банк России рассказал о просьбе владельца Бинбанка рассмотреть возможность санации кредитной организации

Ранее «Ведомости» рассказали, что Центробанк России может ввести в Бинбанке временную администрацию и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. Об этом решении может быть объявлено 21 сентября.

По словам собеседников издания, акционеры Бинбанка уже вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ. Один из источников издания убежден, что в настоящее время «ситуация относительно стабильная» и «можно договариваться по-хорошему».

Информацию о возможности принятия ЦБ решения о санации Бинбанка РБК подтвердил источник, близкий к Банку России.

Помимо Бинбанка в фонд консолидации могут войти «Рост банк» и «Бинбанк диджитал».

В ЦБ отказались от комментариев. Совладелец банка Микаил Шишханов также не стал комментировать информацию. Евгений Давыдович, назначенный предправления Бинбанка, не стал комментировать «гипотетические слухи».

В августе пассивы кредитного учреждения снизились на 5%.

В середине августа управляющая компания «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о возможных проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.

Напомним, 29 августа Центробанк принял решение о санации банка «Открытие». Сообщалось, что Банк России будет участвовать в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Анастасия Тороп