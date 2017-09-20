Лавров пояснил суть предложений Москвы о размещении миротворцев на Донбассе

Миротворцы ООН на Донбассе должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает РБК.

Лавров уточнил, что охрана миссии должна осуществляться только при условии выполнения наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей.

​«Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится», — сказал министр.

Напомним, что 5 сентября во время саммита БРИКС в китайском Сямэне президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс и тут же дал поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову внести проект соответствующей резолюции в Совбез ООН.

Затем канцлер Германии Ангела Меркель назвала это предложение интересным. При этом канцлер отметила, что оно не дает оснований для снятия санкций с России и добавила, что миротворцы должны быть размещены на всей территории Донбасса.

В ДНР считают, что размещение миротворческих сил ООН на всей территории региона неприемлемо.