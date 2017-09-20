Лавров пояснил суть предложений Москвы о размещении миротворцев на Донбассе
Миротворцы ООН на Донбассе должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает РБК.
Лавров уточнил, что охрана миссии должна осуществляться только при условии выполнения наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей.
«Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится», — сказал министр.
Напомним, что 5 сентября во время саммита БРИКС в китайском Сямэне президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс и тут же дал поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову внести проект соответствующей резолюции в Совбез ООН.
Затем канцлер Германии Ангела Меркель назвала это предложение интересным. При этом канцлер отметила, что оно не дает оснований для снятия санкций с России и добавила, что миротворцы должны быть размещены на всей территории Донбасса.
В ДНР считают, что размещение миротворческих сил ООН на всей территории региона неприемлемо.