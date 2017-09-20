Власти США решили ужесточить порядок выдачи виз

Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон поручил ужесточить порядок выдачи повторных виз для желающих приехать в США и предложил ввести новые основания для депортации, сообщает The New York Times.

Согласно новым правилам, иностранцы будут обязаны в течение трех месяцев пребывания на американской территории соблюдать все заявленные ими цели поездки. В частности, не вступают в брак с американским гражданином или начинать работать, если этого не было указано при получении визы. Иначе это будет расцениваться как нарушение американского законодательства.

Ранее требовалось соблюдать цели поездки в течение первого месяца пребывания в стране.

Миграционные правила США стали ужесточаться после прихода к власти президента Дональда Трампа. В конце января был подписан указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США. Он привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама. Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз.