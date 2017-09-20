На процесс по делу Улюкаева пришел Феоктистов. Его допрос закрыли по требованию ФСБ

Прокуроры сегодня сообщили, что хотят допросить бывшего главу службы безопасности Роснефти, генерала ФСБ Олега Феоктистова, который разрабатывал дело против экс-министра экономразвития.

Однако при этом прокуроры сослались на некие поступвшие из ФСБ документы о необходимости провести допрос Феоктистова в закрытом режиме, в отсутствии прессы и публики. Что за основания перечислялись в этих бумагах, прокуроры не пояснили, лишь отметили, что это связано «с угрозой безопасности» свидетелю и членам его семьи. Но что это за угроза, тоже не пояснили.

По словам адвокатов, заседания закрывают при наличии в деле гостайны.

Защита Улюкаева и сам экс-министр возражали против закрытого допроса и назвали это грубым нарушением гласности судопроизводства. Адвокаты отметили, что Феоктистов не является действующим сотрудником ФСБ. При этом рядового действующего сотрудника ФСБ, который занимался оперативным экспериментом в отношении Улюкаева, допрашивали ранее в открытом режиме и никакие документы из ФСБ о необходимости допросить его в закрытом режиме не приходили.

Судья Лариса Семенова встала на сторону прокуроров и закрыла процесс, попросив прессу выйти из зала. Дверь в зал стали охранять приставы и конвой. Они же без всякой причины потребовали от журналистов и вовсе спуститься на первый этаж. Однако журналисты отказались это сделать, мотивируя это тем, что ждут следующих свидетелей, а по помещению суда могут передвигаться спокойно.

Через другой вход в сопровождении приставов шел сам Феоктистов, он был в костюме и самодовольно улыбался. Приставы запретили задавать ему вопросы.

Закрытый допрос Олега Феоктистова продолжался 1,5 часа. На выходе из зала, отвечая на вопрос Новой газеты, хорошо ли Вам спится по ночам, Феоктистов ответил: "Великолепно!".

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, эти деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина Улюкаев вымогал за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти». Генерал Олег Феоктистов в течение полугода возглавлял службу безопасности «Роснефти; он же написал заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым со слов главы компании Игоря Сечина.

Улюкаев своей вины не признает и считает инцидент провокацией.