Полиция подтвердила задержание подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката Учителя

Полиция подтвердила задержание трех подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, передает Интерфакс.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, «одного из подозреваемых задержали на территории Москвы, двух других — на территории Липецкой области». Их имена не называются.

Ранее в среду сообщалось о задержании троих подозреваемых в поджоге машин. «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщала о задержании лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина из-за призывов сжигать кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда».

Калинин неоднократно высказывался против фильма. В соцсетях он заявлял, что звонки о «минировании» кинотеатров в регионах России — это действия противников «Матильды». Ранее Константин Добрынин направил заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова, в котором пожаловался на высказывания Калинина.

В начале сентября неизвестные подожгли две машины у офиса Константина Добрынина. Адвокат рассказал, что возле сгоревших машин обнаружил записки «За Матильду гореть». Ранее студию Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью.

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.