В США появился «Комитет по расследованию России». В проморолике организации снялся актер Морган Фримен

В США появилась некоммерческая неправительственная организация «Комитет по расследованию России» (Committee to Investigate Russia, CIR). Известный американский актер Морган Фриман записал видеообращение от имени новой общественной организации и призвал президента США Дональда Трампа защитить страну от российского заговора с целью подрыва Америки. Обращение актера опубликовано на сайте новой организации.

«На нас напали. Мы ведем войну», — говорит Фриман на первых секундах видеоролика. Зетем актер «объясняет российский сценарий плана по подрыву США». Фридман обвиняет Путина в использовании кибероружия для «нападения на демократию по всему миру», а также в распространении пропаганды и ложной информации через соцсети. Затем Фридман призвал президента США Дональда Трампа рассказать американцам правду и признать вмешательство России в выборы 2016 года​ и продолжить борьбу за демократию.

Напомним, США неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в Америке в 2016 году. В январе этого года была рассекречена часть доклада американской разведки, в котором говорилось о российской кампании по влиянию на президентские выборы в США. В свою очередь Россия отвергает все обвинения по вмешательству в выборы.

Кроме того, команду президента США Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с российским послом в США Сергеем Кисляком. В частности, советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом.

15 сентября глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сенатор Андрей Климов заявил, что США пытались повлиять на региональные выборы в России, включая выборы 10 сентября, путем финансирования определенного кандидата в главы региона через российские фонды (на прошедших 10 сентября выборах глав 16 регионов победили кандидаты от партии «Единая Россия»).

Андрей Дубровский