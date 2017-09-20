Лидера «Христианского государства» задержали по запросу Поклонской

Лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина задержали по запросу депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской. Об этом со ссылкой на пресс-службу депутата сообщает РИА Новости.

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — передает пресс-служба слова Поклонской.

В своем сообщении депутат заявила о необходимости усиления со стороны правоохранительных органов мер, направленных на предупреждение любых проявлений экстремизма и в этом же сообщении попросила признать экстремистским материалом сюжет фильма «Матильда».

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Ранее в четверг полиция задержала лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина из-за призывов сжигать кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Отметим, что Калинин неоднократно высказывался против «Матильды». В начале февраля он заявил, что после выхода фильма начнут гореть кинотеатры, «может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ».