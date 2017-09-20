В Петербурге эвакуировали Дворцовую площадь

В Санкт-Петербурге эвакуировали Дворцовую площадь из-за анонимного звонка о бомбе, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По данным «Фонтанки», звонок оказался ложным. В оставленной сумке были личные вещи.

Накануне в крупных городах России снова прошли массовые эвакуации. В Москве поступили сообщения о «минировании» 16 зданий. В Екатеринбурге проверяли администрацию, два торговых центра, а также городской цирк. В Воронеже из-за сообщений о «минировании» эвакуировали сотрудников областной думы.

Напомним, волна анонимных сообщений о «минировании» зданий по всей России началась 10 сентября. Отметим, что ни одна угроза взрыва за все это время не подтвердилась. Из-за анонимных звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).

РБК со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что за массовыми звонками о заложенных бомбах в разных городах России может стоять международная хакерская группировка. При этом «звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя».