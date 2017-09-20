МВД: подозреваемый в нападении на Ляскина заявил, что тот заплатил ему за инсценировку

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападении на главу московского штаба Навального Николая Ляскина рассказал, что он заплатил ему за инсценировку 150 тысяч рублей, сказано на сайте МВД.

По словам задержанного, он познакомился с Ляскиным в штабе, когда пришел устраиваться волонтером. Во время разговора, который длился час, мужчина рассказал Ляскину о желании заработать, «на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на 2-х человек, одним из которых был сам пострадавший».

«За данные действия пострадавший предложил задержанному 150000 рублей, что заинтересовало последнего. В качестве задатка пострадавший передал задержанному 10000 рублей», — заявили в полиции.

Сам Ляскин заявил в беседе с «Новой газетой», что до сих пор не видел задержанного по подозрению в нападении на него с железной трубой. По словам главы штаба Навального, сегодня следователь попросил Ляскина подъехать в отдел, не уточнив время.

«Я не понимаю, что у них там вообще происходит (в ОВД «Мещанском» — ред.). Ни показали ни человека, никаких очных ставок, и распространять такую информацию, для меня это вообще шок», — добавил Ляскин.

Ляскин добавил, что информацию о «подкупе» он узнал от журналистов.

Накануне полиция задержала подозреваемого в нападении с железной трубой на Николая Ляскина. Им оказался 36-летний уроженец Ленинградской области. Он был ранее судим и наблюдался у психиатра.

Напомним, 15 сентября неизвестный напал на Ляскина, ударил железной трубой по голове и плечу. Врачи диагностировали у главы штаба Навального закрытую черепно-мозговую травму. Полиция возбудила дело по статье «хулиганство» (статья 213 УК России).