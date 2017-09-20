Задержанные члены «Христианского государства» признались в звонке о «минировании» кинотеатра

Задержанные в Москве и Липецкой области члены организации «Христианское государство», выступавшие против показа фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», дали признательные показания в причастности к поджогу машин у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина и звонке о «минировании» торгового центра «Черемушки» во Владивостоке. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время задержанные дают признательные показания. Установлена их причастность к поджогу двух автомашин возле офиса компании, оказывающей юридическую помощь режиссеру фильма "Матильда" Алексею Учителю. Кроме того, задержанные совершили звонок о "минировании" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке», — сказал источник.

Также собеседник издания уточнил, что по местам жительства задержанных проведены обыски. Правоохранители изъяли экстремистскую литературу, листовки «За Матильду гореть», а также емкости с горючей смесью.

Ранее в среду полиция задержала лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина из-за призывов сжигать кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Депутат Наталья Поклонская заявила, что лидера «Христианского государства» задержали по ее депутатскому запросу. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Поклонской.