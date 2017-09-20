Испанских чиновников задержали за подготовку референдума о независимости Каталонии

Гражданская гвардия Испании задержала 12 чиновников, связанных с организацией референдума о независимости Каталонии, сообщает издание El Pais.

По данным другого издания – Periodico – были арестованы 16 человек.

Как сообщается, некоторых из них задержали за распространение материалов о референдуме. Среди арестованных – сотрудники Центра телекоммуникаций и информационных технологий Женералитета, управлений социальными вопросами, экономике и финансам, иностранных дел.

Кроме того, гвардейцы задержали заместителя вице-председатели Женералитета Хосепа Марию Хове. В здании правительства прошли обыски, гвардейцы искали документацию о подготовке референдума.

Вслед за обысками и арестами глава Каталонии Карлес Пучдемон созвал экстренное заседание исполнительного комитета правительства.

Глава каталонского отделения партии Podemos (En Comú Podem) Ксавьер Доменек заявил, что эти аресты «перешли все границы». Он призвал мобилизовать силы для защиты прав и суверенитета каталонцев. Сейчас у здания департамента экономики в Барселоне около 2 тысяч человек протестуют против действий испанских властей.

Накануне Гражданская гвардия уже изъяла 45 тысяч уведомлений, которые предназначались для отправки членам местных избиркомов в муниципалитеты Каталонии.

Напомним, что власти Каталонии запланировали провести 1 октября «референдум о независимости» и выходе из состава Испании. Конституционный суд страны приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Тем самым действия по подготовке референдума считаются незаконными.

Каталония – регион на северо-востоке Испании, рядом с границей Франции. Население региона свыше 7 млн человек, более трети из них – этнические каталонцы, говорящие на собственном языке. Столица автономного региона – Барселона.

Юлия Суханова