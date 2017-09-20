РБК: на восстановление парка «Зарядье» потратят нескольких сотен тысяч рублей

Стоимость восстановления поврежденных объектов московского парка «Зарядье» не превысит нескольких сотен тысяч рублей, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации парка.

В «Зарядье» будут скорректированы сети дорожек, чтобы посетители не вытаптывали растения. «Где-то нужно замостить дорожки, засыпать гравием. Это косметические вещи и стоят копейки», — рассказал собеседник РБК.

По его словам, была вытоптана «ничтожная часть» зеленых насаждений. Произошло это потому, что «посетители, поднимаясь на холм, смотрели на открывающиеся виды, а не под ноги».

Как утверждает проектировщик парка, повреждения купола «Медиацентра» несерьезные.

«Там проклеенное стекло триплекс. Оно просто трескается, и все. Это обычная история, трещина не травмоопасна», — объяснил архитектор Тимур Башкаев.

По мнению архитектора, реальная стоимость ущерба, нанесенного парку за первые дни посещений — это «мизерные цифры», не сопоставимые с общей стоимостью проекта «Зарядье». Строительство парка обошлось в 14 млрд рублей.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что после реконструкции и других дополнительных работ стоимость парка возрастет в два раза — до 25 млрд рублей.

Парк «Зарядье» был открыт в Москве ко Дню города на месте демонтированной гостиницы «Россия». В первый день свободного посещения, 11 сентября, в парке был поврежден стеклянный купол «Медиацентра» и вытоптаны редкие виды растений. После этого парк ограничил режим работы. Зеленое пространство парка разделено на четыре сектора, воссоздающих климатические зоны России — степь, луг, тундра и смешанный лес. Общая площадь парка — больше 10 га.

Юлия Суханова